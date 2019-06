Amerika wil mes zetten in uitwisselingsprogramma met Nederland

Het uitwisselingsprogramma tussen de VS en Nederland voor studenten bestaat zeventig jaar en is populairder dan ooit. Maar de regering-Trump wil de financiering met zo'n 70 procent verminderen.

Sinds president Donald Trump in het Witte Huis vertoeft, is het imago van de Verenigde Staten in Nederland er niet bepaald op vooruitgegaan, zo blijkt uit onderzoek. Was in 2016, onder president Obama, 92 procent van de Nederlanders nog positief over het land, een jaar later was dat gekelderd naar 17 procent.

Toch blijft de VS onverminderd populair bij Nederlandse studenten, zegt Marie Royce, die als Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is voor onderwijs. ,,Het goede nieuws is dat het geen nadelig effect heeft gehad op het aantal aanmeldingen'', benadrukt Royce. ,,We zien juist een stijging van 6 procent; in het schooljaar 2017-2018 waren er in totaal 2701 Nederlandse studenten in de VS. En we heten de Nederlanders ook van harte welkom.'' Nederland is ook populair onder Amerikaanse studenten: 3437 personen studeerden vorig schooljaar in ons land.

Ful-brightprogramma

Een gedeelte van die Nederlanders en Amerikanen kan studeren in de VS of Nederland dankzij senator J. William Fulbright. Door hem werd in 1946 het Ful-brightprogramma opgezet. Diens missie is niet los te zien van de naoorlogse periode: het bevorderen van het wederzijds begrip, kennis en mededogen om conflicten tussen landen te voorkomen.

Sinds 1949 doet Nederland er ook aan mee. Zowel de Amerikaanse als de Nederlandse regering stoppen elk jaar geld in een pot, afgelopen academisch jaar ging het om 286.000 euro van de VS en 402.000 euro van Nederland. Bedrijven kunnen ook beurzen sponsoren. Alleen de beste studenten en academici komen in aanmerking voor een beurs, die ze zelf moeten aanvragen.

Uitblinkers

De uitverkoren Nederlandse studenten en wetenschappers, rond de 75 per jaar, zijn niet altijd degenen die al op jonge leeftijd uitblonken, benadrukt Mattie Bekink, de Nederlandse baas van Fulbright. ,,We hebben nu een student die begon op het mbo en toen via de havo en vwo opklom. Hij doet nu een master aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Duke en gaat straks in Nederland promoveren.''

De VS is altijd populair geweest onder Nederlandse studenten, weet Bekink. ,,Ik vermoed dat dat komt omdat mensen het idee hebben dat ze de VS begrijpen, maar eigenlijk hebben ze vooral een hoop vooroordelen.''

Volgens Royce zijn er ook 'veel misvattingen' over Trump. ,,Hij verwelkomt juist studenten en heeft er een groot hart voor. Door deze programma's leren mensen elkaar ook kennen.'' Bekink zegt dat de Amerikaanse politieke situatie wel onderwerp van gesprek is onder studenten die een uitwisseling overwegen. ,,Dan horen zij van anderen dat de VS momenteel zo gepolariseerd is en de president vreselijk, bla bla bla. Eén student zei: ik heb er zoveel van geleerd door daar te zijn en met mensen te praten. Mijn beste vriend en kamergenoot was een die-hard Trump-supporter. Was ik het met hem eens? Nee. Maar ik heb er wel veel van geleerd.''

Debat

Volgens Bekink is dit júist een moment om een uitwisseling te doen. ,,Op alle universiteiten vindt een levendig debat plaats. Zorg dat je erbij bent en het zelf kunt meemaken.'' Royce: ,,Vergeet ook niet dat we in de VS academische vrijheid hebben.''