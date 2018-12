Amerika verklaart vermiste mariniers dood na vliegramp in Japan

Nonnen stelen half miljoen van katholieke school en vergokken het

9:11 Twee Amerikaanse nonnen blijken de afgelopen jaren zeker 500.000 dollar (bijna 440.000 euro) te hebben gestolen van een katholieke school in Californië. De waarschijnlijk gokverslaafde zusters jaagden het verduisterde geld er doorheen in casino's in Las Vegas.