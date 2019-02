Amerika telt af: loterijwinnaar van 1,5 miljard dollar heeft nog 63 dagen om zich te melden

Een geluksvogel in het Amerikaanse South Carolina won eind oktober 1,54 miljard dollar. Het enige wat de gelukkige man of vrouw moet doen om schathemeltjerijk te worden, is zich binnen 180 dagen melden met het winnende lot. Maar tot nu toe geen winnaar. En de klok tikt: nog 63 dagen te gaan.

5, 28, 62, 65, 70 en Mega Ball 5. Willekeurige nummers, maar op 23 oktober 2018 opeens 1,54 miljard dollar waard (omgerekend zo'n 885 miljoen euro). Tenminste, als je meedeed aan de ‘Mega Millions jackpot’ in Amerika.

Het winnende lot werd verkocht in een vestiging van KC Mart, een soort supermarktje/tankstation, in Simpsonville. En een dag later overspoelde cameraploegen het terrein en vereerde de burgemeester eigenaar Patel met een bezoekje. ,,1,54 miljard. Ik kan me het getal geeneens voorstellen’’, aldus de van oorsprong Indiase man over het lottobedrag dat het een-na-hoogste ooit kan worden dat ooit in de VS werd uitgekeerd. Als de winnaar zich meldt.

180 dagen

Terwijl Patel zijn verhaal deed, hingen medewerkers van de loterij een groot spandoek tegen de gevel van zijn winkel: ‘Hier sloeg het geluk toe'. Daarna legden zij uit hoe de gelukkige winnaar 180 dagen had om zich, al dan niet anoniem, te melden. De winnaar heeft recht op het gehele bedrag in betalingen uitgespreid over dertig jaar of op 878 miljoen dollar in één keer. De deadline om zich te melden loopt af op 17.00 uur op 19 april 2019.

De winkel krijgt één procent van de jackpot, maar in het geval van een hoge prijs maximaal 50.000 dollar. ,,Jammer voor mij’’, zei een toen nog lachende Patel tegen USA Today. Hij hoopte vooral dat alle aandacht hem meer winkelend publiek zou opleveren. Patel krijgt die 50.000 dollar pas als de winnaar zich meldt.

Staten

Niet alleen het publiek, ook de gouverneurs van de Amerikaanse staten kijken gespannen toe. Zo kan South Carolina zo'n 61 miljoen dollar (een half procent van het totale budget van de staat) bijschrijven als de winnaar zich meldt. Het is het bedrag dat de winnaar aan winstbelasting moet betalen aan de staat waarin hij zijn/haar lot kocht.

,,We worden wat nerveus nu. In november dachten we nog wel dat de winnaar zich zou melden, maar nu is het zo langzamerhand de vraag of het nog realistisch is om die 61 miljoen te kunnen verwachten’’, zegt Frank Rainwater namens South Carolina tegen Amerikaanse media. Als het bedrag niet wordt uitgekeerd krijgen de 44 deelnemende staten het bedrag dat zij aan loten verkochten bijgestort. Voor South Carolina zou dat zo'n elf miljoen dollar zijn.