Amerika’s gevaarlijkste seriemoordenaar overleden, man bekende 93 moorden

De man die door de FBI wordt gezien als de dodelijkste Amerikaanse seriemoordenaar allertijden, is overleden. Samuel Little stierf op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Californië. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen.

De seriemoordenaar werd in 2014 tot levenslang veroordeeld voor drie moorden eind jaren 80 in Los Angeles. Pas in 2012 kon hij aan die moorden gelinkt worden. Little, die ook bekend staat onder de naam Samuel McDowell, had in 24 staten ook kleinere strafbare feiten op zijn naam staan zoals rijden onder invloed, winkeldiefstal en inbraak.

Na zijn veroordeling bekende de ex-bokser ruim negentig moorden, vooral op vrouwen. Volgens de FBI zijn de ontboezemingen van Little geloofwaardig en zijn 50 verhalen van de seriemoordenaar al geverifieerd. De wurgmoorden vonden plaats tussen 1970 en 2005 in een vijftiental staten in de VS.

Aan rand van samenleving

Vaak ging het om afro-Amerikaanse of latino vrouwen die leefden aan de rand van de samenleving, als prostituee of drugsverslaafde. In enkele gevallen werd hun dood niet direct in verband gebracht met moord, maar met drugsgebruik of een ongeval, totdat Little bekende deze slachtoffers om het leven te hebben gebracht. Enkele lichamen van Little's slachtoffers zijn zelfs nooit teruggevonden.

,,Geloof het of niet, maar het kwade zie je slechts een paar keer in je carrière’’, zei Tim Marcia, onderzoeker van de politie in Los Angeles, tegen The New York Times. Marcia getuigde in de krant over de moordzaken in de grote Amerikaanse stad: ,,Als ik in zijn ogen keek, dan was dat het pure kwaad.’’

In het begin van de jaren 80 was Little al verdachte in twee moordzaken en twee pogingen tot moord in Florida en Mississippi. In 1982 werd hij vrijgesproken in een zaak waarbij een vrouw was gewurgd.

Portrettekening

In de zomer van vorig jaar gaf de FBI portrettekeningen van meerdere vrouwen vrij, die Little zelf van zijn vermeende slachtoffers heeft geschetst. De politiedienst hoopte op die manier de vrouwen te kunnen identificeren en een aantal cold cases op te kunnen lossen.

Hoewel Little zijn straf nog niet had uitgezeten, overleed hij niet in zijn cel in de gevangenis van Lancaster (bij Los Angeles), maar in een ziekenhuis in de buurt. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak van de seriemoordenaar achterhalen.

Volledig scherm Archiefbeeld. Samuel Little bij de rechtbank in Odessa, Texas. (26/11/2018) © AP

Volledig scherm Schetsen van 30 slachtoffers van seriemoordenaar Samuel Little. © EPA