Amerika dreigt met sancties tegen Internationaal Strafhof in Den Haag

De Verenigde Staten sluiten de Palestijnse diplomatieke vertegenwoordiging in Washington en dreigen met sancties tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De strafmaatregelen worden later vandaag aangekondigd in een toespraak van John Bolton, de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur. De tekst van zijn toespraak werd vooraf ingezien door persbureau Reuters. De Palestijnse Autoriteit bevestigde het nieuws en reageert woedend. ,,De Verenigde Staten zijn bereid het internationale systeem af te breken om Israëlische misdaden en aanvallen op Palestijnen te beschermen'', zei de prominente Palestijnse diplomaat Saeb Erekat.

De Verenigde Staten sluiten de Palestijnse diplomatieke vertegenwoordiging in Washington uit bezorgdheid over een onderzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag (het ICC, International Criminal Court) naar misdaden tegen de Palestijnen waaraan Israël zich mogelijk schuldig heeft gemaakt.

Oorlogsmisdaden

Volledig scherm Het Internationaal Strafhof in Den Haag. © anp De Palestijnen willen al langer dat het ICC veronderstelde Israëlische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gaat onderzoeken. In juli kondigde het ICC een speciaal mechanisme aan waarmee Palestijnen klachten bij het hof kunnen indienen. Dit was tegen het zere been van de Verenigde Staten, dat dreigde met strafmaatregelen. De Verenigde Staten en Israël erkennen het ICC niet en vinden dat Amerikanen en Israëliërs niet door het hof vervolgd kunnen worden. In zijn toespraak vandaag zal Bolton hard uithalen naar het ICC.

Washington is bezorgd dat het hof mogelijke oorlogsmisdaden door Amerikanen in Afghanistan gaat onderzoeken. Als dat gebeurt zal de VS rechters en aanklagers die aan het ICC verbonden zijn de toegang tot de Verenigde Staten ontzeggen, hun financiële tegoeden in de VS te bevriezen en hen proberen te vervolgen in Amerikaanse rechtbanken.

Vredesonderhandelingen