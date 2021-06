Alweer een Nederlandse expat (55) vermoord in Kenia, ‘geen reden tot paniek’, zegt politie

Voor de tweede keer in bijna twee jaar is in Kenia een Nederlandse expat vermoord. Het gaat om een 55-jarige ondernemer die in een buitenwijk van de havenstad Mombasa woonde. De politie spreekt van een ‘geïsoleerd geval’ en wil andere expats en buitenlandse bezoekers geruststellen.

De Nederlander werd vrijdag gevonden in zijn woning in een appartementencomplex in Shanzu, een buitenwijk van Mombasa. Hij lag volgens Keniaanse media op of in bed met vastgebonden handen en voeten en een prop in zijn mond. De doodsoorzaak is nog onbekend. Autopsie moet daar uitsluitsel over geven. De politie gaat uit van moord.

,,Het slachtoffer is een Keniaanse ingezetene met een buitenlandse nationaliteit. Hij werd gedood in zijn woning en we doen er alles aan om de daders te pakken te krijgen en voor de rechter te brengen’’, verklaarde de regionale politiecommissaris tegenover Keniaanse media. ,,We willen alle buitenlandse bezoekers en expats in Kenia verzekeren dat dit een geïsoleerd geval is, niks om over in paniek te raken. Het is een georganiseerd iets tegen iemand met veel buren en klanten die eruit is gepikt. We zoeken daarom binnen en buiten zijn huishouden naar een verband met de zaak’’, zei John Elungata.

Vriendin

De politie vond de Nederlander volgens Keniaanse media na een noodoproep van diens vriendin. Ze zou door de moordenaar(s) zijn ontvoerd in een auto en met haar handen vastgebonden aan het stuur zijn achtergelaten in de buurt van het Serena Beach Hotel, niet ver van het appartementencomplex. Op een of andere manier, mogelijk met hulp van derden, zou de vrouw erin zijn geslaagd de politie te bellen.

Agenten begeleidden de vrouw daarna naar het appartementencomplex. Daar troffen ze een zwaargewonde en bebloede nachtwaker aan die buiten bewustzijn was. Vervolgens vonden ze het lichaam van de Nederlander. De nachtwaker zou later ook zijn overleden.

Op het LinkedIn-profiel van het slachtoffer staat bij zijn werkzaamheden ‘kleine ondernemer’. Hoe lang de man al in Kenia woonde en waar hij daarvoor verbleef, is nog niet bekend.

Tob Cohen

De zaak roept herinneringen op aan de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen (69). Zijn stoffelijk overschot werd op vrijdag 13 september 2019 gevonden in een lege watertank in de tuin van zijn villa in een buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het lichaam vertoonde sporen van martelingen. Zijn handen, voeten en nek waren vastgebonden voordat hij om het leven werd gebracht, verklaarde de politie.

De Keniaanse echtgenote van de golfmagnaat en oud-topman van Philips in Oost-Afrika werd gearresteerd en later officieel aangeklaagd voor het beramen van de moord. Daarbij zouden zo'n twintig personen betrokken zijn geweest. De weduwe ontkent en zegt dat ‘hebzuchtige’ kennissen van haar man achter de moord zitten. De start van het proces tegen de vrouw is vertraagd door de coronapandemie en allerhande juridische stappen waarmee ze de rechtszaak probeerde te voorkomen.

Volledig scherm Het appertementencomplex Roco in Shanzu, een buitenwijk van Mombasa. © Google Street View

