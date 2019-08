‘Als Trump Groenland wil kopen, is dat definitief bewijs dat hij gek is geworden’

Porsche crasht tegen boom en breekt in twee stukken: één dode en een zwaargewon­de

17:06 Een automobilist in het Belgische Wijnegem verloor vanmiddag de controle over het stuur van zijn Porsche. De auto raakte drie bomen en brak vervolgens in twee stukken. Een van de inzittenden is ter plaatse overleden, de andere raakte zwaargewond en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De slachtoffers zijn broers van elkaar.