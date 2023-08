‘Als jullie achter mij aangaan, kom ik achter jullie aan’, dreigt Trump online, aanklagers eisen verbod

Tientallen gewonden en arresta­ties bij Eritrea-festival Zweden

Tientallen mensen zijn gewond geraakt toen een Eritrees cultureel festival in de Zweedse hoofdstad Stockholm ontaardde in chaos. Zweedse media berichten dat zo’n duizend demonstranten het terrein bestormden. Volgens de politie hadden 52 mensen medische hulp nodig voor verschillende soorten verwondingen die in een aantal gevallen resulteerde in ziekenhuiszorg.