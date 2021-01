‘Als je eenmaal in het Capitool bent, is het vrij makkelijk om bij Pelosi te komen’

Hoe kon het gebeuren dat betogers binnen wisten te dringen in één van de belangrijkste gebouwen van Amerika? Het is een vraag die veel mensen momenteel bezighoudt. Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen komt zelf regelmatig in het gebouw en ziet twee dingen. ,,Het leek er sterk op dat de beveiliging gisteravond onderbemand was. Daarnaast is het, als je eenmaal binnen bent, vrij gemakkelijk om ineens bij Nancy Pelosi voor de deur te staan.”