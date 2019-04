‘Als de gewelven instorten, is het helemaal een drama’

De schade aan het middenschip van de Notre-Dame is onherstelbaar. ,,Het is een nationaal symbool van Frankrijk’’, zegt Koldeweij. ,,In ieder geval is de hele 12e eeuwse dakconstructie met zware eikenhouten balken verloren gegaan. Dat is ongekend.’’



Door het instorten van de torenspits op het middenschip lijkt ook een ander belangrijk deel van de kathedraal verwoest te zijn. ,,De kans dat die middentoren dwars door de gewelven heen is gestort, is erg groot. Dat is helemaal een drama’’, zegt Koldeweij.



,,Aan de oostkant zit het ‘koor’, het meest heilige deel van de kerk. Daar heb je het altaar, de zetel van de bisschop, alle liturgie. En daar wordt de eucharistie gevierd. Je mag hopen dat ze op tijd een aantal dingen hebben kunnen weghalen.’’ Doorgaans worden de heilige voorwerpen van de kathedraal bewaard in de sacristie in een kluis.