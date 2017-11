Almeloër achter 's werelds grootste kinderpornonetwerk eens met verlenging tbs

Vanaf een zolderkamertje in Almelo beheerde hij het grootste kinderpornonetwerk ter wereld. Deze middag zit hij bij de rechtbank die gaat beslissen over verlenging van zijn tbs. ,,Daar ben ik het wel mee eens'', liet de 37-jarige Erwin van den B. weten.

Het was drie jaar geleden een gezamenlijke actie van de FBI, de Australische politie en de Nederlandse recherche: het oprollen van een gruwelijk wereldwijd kinderpornonetwerk, waar zo’n 45.000 pedofielen bij waren aangesloten. Op de foto’s en filmpjes was niet alleen te zien hoe kinderen seksueel werden misbruikt, maar ook hoe ze gedwongen werden tot seks met dieren. Een van de sporen leidde naar Almelo. Op een zolderkamertje in een nieuwbouwwijk bleek Van den B. één van de beheerders van het netwerk.

Autistisch

Na zijn arrestatie werd hij psychiatrisch onderzocht. De computerexpert bleek zeer intelligent, maar ook behept met een autistische stoornis en pedofiele neigingen. Daarom kreeg hij naast een gevangenisstraf van achttien maanden ook tbs opgelegd. De rechtbank in Zwolle moet deze middag beslissen over verlenging van die straf. En dat is niet ingewikkeld: Van den B. en zijn advocaat zijn het er allebei mee eens dat de tbs met een jaar verlengd wordt.

Van den B. legt uit dat hij probeert zijn obsessies onder controle te krijgen. Seksuele fantasieën over prepuberale meisjes heeft hij nog steeds, maar hij gaat niet meer op zoek naar filmpjes en foto’s. In het echt heeft hij nooit een kind seksueel aangeraakt: volgens zijn behandelaars is de kans daarop ook heel klein, omdat zijn autistische stoornis daadwerkelijk fysiek contact in de weg staat. Hij heeft wel een nieuwe obsessie: hij leest nu alles wat los en vast zit over autisme. Hij wil weten hoe zijn brein werkt, in de hoop dat hij daar later over kan schrijven, of andere mensen met dezelfde stoornis kan helpen als ervaringsdeskundige.

Beschermd wonen

Het is de bedoeling dat hij het komende jaar naar een instelling voor beschermd wonen gaat, om hem van daaruit voor te bereiden op een normaal leven in de maatschappij. Van den B. zit nu in de kliniek al in een woongroep waar hij moet leren structuur in zijn leven te brengen. Koken, creatieve dagbesteding en wandelen staan daar op zijn programma. Ook mag hij gebruikmaken van de computer, maar wel gecontroleerd.

,,Gaat dat wel goed? Meneer is handig genoeg met computers om zaken voor u verborgen te houden?”, vraagt een van de rechters kritisch aan de begeleider van de reclassering. Die heeft er alle vertrouwen in dat Van den B. zich aan de afspraken houdt: ,,Hij is heel open over zijn problemen en zijn fantasieën en is zeer gemotiveerd om zich te laten behandelen.”

De officier van justitie complimenteert Van den B. daarmee: ,,Ik vind het ongelooflijk knap dat u de behandeling zo serieus neemt. Seksualiteit is heel privé, dus het zal pijnlijk zijn om daarover te moeten praten met vreemden. Maar u lijkt de kans die u is geboden aan te grijpen.”