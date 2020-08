Alle schipbreukelingen op reddingsboot Banksy van boord gehaald

De bemanning van de Louise Michel sloeg vrijdag ten zuidoosten van het eiland Lampedusa via Twitter alarm en vroeg hulp aan de autoriteiten in Italië, Malta en Duitsland. ,,Er is al een persoon overleden op de boot. De anderen vertonen brandwonden”, luidde het in een Twitterbericht. In een later bericht benadrukte de bemanning dat het schip niet meer kon varen.