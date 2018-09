Alle hens aan dek tegen Viktor Orbán

Gaat u er maar eens goed voor zitten. Dat deed Judith Sargentini ook, toen ze zich begon vast te bijten in het Hongarije van premier Viktor Orbán. De opdracht van de GroenLinks-Europarlementariër was helder, zegt ze zelf: uitzoeken of er voldoende aanleiding is om het land in elk geval deels te schorsen als EU-lid (het opstarten van de zogenaamde artikel 7-procedure, zie kader). En ja, die is er, zo luidt de conclusie.