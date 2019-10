Alle EU-lidstaten schorten wapenleveranties aan Turkije op en veroordelen militaire operatie in Syrië

Beladen voetbalwed­strijd Noord- en Zuid-Ko­rea na 30 jaar weer in Pyongyang

12:49 In de politieke arena is het oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea. Maar in het voetbalstadion is er onderling respect. Morgen staan beide landen tegenover elkaar in een WK-kwalificatiewedstrijd. Voor het eerst in bijna 30 jaar wordt de beladen derby weer in Pyongyang gespeeld. Op z’n Noord-Koreaans: wars van alle regels.