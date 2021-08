Algerijns drama: 'Jimmy’ wilde branden helpen blussen, maar werd onschuldig gelyncht als pyromaan

De video doet pijn. Djamel Bensmaïl (38) zit opgesloten in een politiebusje. Maar geen agenten in de buurt. Het zijn onbekende mannen die hem uitschelden en klappen geven. Hij vraagt om water, iemand sprenkelt benzine over hem. Duwend en trekkend proberen ze zijn telefoon uit zijn broekzak te wringen. Bensmaïl voelt al dat het heel slecht zal eindigen. ,,Ik zal onrechtvaardig sterven”, zegt hij in de video. En tegen de mannen: ,,Jullie zullen hier spijt van krijgen, zo gedragen mannen van Kabylië zich niet.”



Dan laten de politiemannen de menigte begaan. De kunstschilder wordt naar buiten gesleurd. Geschopt en geslagen als hij op de grond ligt. Omstanders joelen en ruiken bloed. 'Steek hem dood', hoor je. Bensmaïl wordt getrapt, gestoken, over straat meegesleurd en in brand gestoken. Iemand probeert daarna het verkoolde lichaam nog te onthoofden. Opgefokte daders filmen elkaar, sommigen maken selfies die worden gedeeld - de meeste inmiddels verwijderd - op de sociale media. Ruim tachtig verdachten zijn inmiddels opgepakt. Een onderzoek loopt maar de verhoudingen tussen Algerije en Marokko zijn verslechterd. Door de dood van Jimmy Bensmaïl zijn spanningen tussen Berbers en de Arabieren opgestookt.



Het intrieste verhaal van Djamel Bensmaïl is een drama in een drama, schreef de Franse krant Le Monde. Het grote drama waren de bosbranden die het hele Middellandse Zeegebied dit jaar extra hard lijken te teisteren. Ook het ‘majestueuze landschap’ van de Algerijnse provincie Tizi Ouzou is geblakerd. Er is langdurige droogte en de temperaturen waren al dagen opgelopen tot boven de 45 graden. Uitgerekend in de week dat in het VN-klimaatrapport nadrukkelijk werd gewaarschuwd voor zo’n toekomst in het Middellandsezeegebied kampten in Algerije 18 provincies met enorme natuurbranden. Tenminste 90 mensen kwamen om, een derde van hen militairen.

Volledig scherm Een man in Larbaa Nath Irathen kijkt op 11 augustus naar de branden die het dorp teisteren, op de dag dat Djamel Bensmaïl arriveerde. © AP

Ook Kabilië wordt hard getroffen. De regio van de Berbers (de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika, voor de komst van de Arabieren in de 7e eeuw) staat in lichterlaaie. Op de sociale media zie je wanhopige bewoners die proberen met emmertjes water en takken het vuur te doven. Beeldkunstenaar Djamel Bensmaïl tweet op dat moment aan zijn vriendkring dat hij ruim 300 kilometer naar het noorden reist om te gaan helpen. Hij doet ook een oproep geld te geven voor de getroffen bewoners. Bensmaïl komt over als een vriendelijke hippie. Hij speelt gitaar, schildert, lacht veel. ,,Hij hield van het leven”, melden zijn vrienden later.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar zodra hij aankomt in de stad Larba Nath Irathen gaat het fout en zien mensen hem als een brandstichter. Bensmaïl moet rennen voor zijn leven, houdt een passerend politiebusje aan en vraagt om bescherming. Hij wordt meegenomen naar het politiebureau maar het nieuws gaat rond dat een pyromaan is opgepakt en een meute is al ter plaatse. De sfeer was al grimmig. Politici gebruiken het vuur voor eigen gewin. Een minister zegt dat het vuur het werk is van ‘mensen die ons land haten’. Na de dood van Djamel Bensmaïl wordt gewezen naar regiorivaal Marokko dat Algerijnse Berbers zou opstoken tegen Arabieren. Er wordt geroepen dat Israël erachter zou zitten. De wildste geruchten doen de ronde als Djamel Bensmaïl, een Arabier geen berber, arriveert. Zijn gruwelijke einde wordt zelfs live gestreamd door mensen die om wraak schreeuwen voor de branden



Inmiddels zijn ruim 80 mensen gearresteerd. De Algerijnse autoriteiten zien nog steeds een complot. Er wordt gewezen naar de Beweging voor Zelfbeschikking van Kabilië (MAK) waarvan leden de jonge kunstenaar zouden hebben vermoord. Verdachten zeggen op de staatstelevisie dat ze lid zijn van MAK. De staatstelevisie toonde ook ongecensureerde beelden van de horrordood van Bensmaïl, tot woede van de Algerijnse Liga voor de Verdediging van Mensenrechten die vindt dat de beelden van de dood van de kunstschilder worden misbruikt voor een politiek verhaal. ,,Zonder enig respect voor zijn familie”.



Een uitgebreid onderzoek is inmiddels gelast naar de toedracht van de lynchpartij maar mensenrechtenorganisaties vrezen een politiek proces. Inmiddels groeit ook de kritiek in het land op de aanpak. Algerijnse politici worden ervan beschuldigd haat tussen Berbers en Arabieren op te stoken om de aandacht af te leiden van hun eigen falen. Want Algerije lijdt zwaar onder de derde golf van de coronapandemie. Het ontbreekt aan alles in de ziekenhuizen. Daarbij zijn er op veel plaatsen watertekorten door de droogte en de aanpak van de brandhaarden deugde ook niet.



Ondertussen is de vader van Bensmaïl voorgedragen voor een Afrikaanse vredesprijs. In al zijn verdriet deed hij een indrukwekkende oproep tot kalmte: ,,Wij zijn niet uit op wraak, de Kabylïers zijn onze broeders”. Familieleden vroegen de beelden van lynchpartij te verwijderen van de sociale media. ,,Djamels moeder weet dat haar zoon dood is, ze heeft niet gezien hoe.” Op een online steunfonds voor de familie is inmiddels 50.000 euro binnengekomen. Op twitter worden op vele manieren hommages gebracht aan de kunstschilder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.