Algerije fel tegen militair ingrijpen in Niger na coup

Dertig landen praten over vredesplan Oekraïne: deelname van China 'cruciaal’

Ruim dertig landen komen dit weekend samen in de Saoedische stad Jeddah om te praten over een vredesinitiatief voor de oorlog in Oekraïne. Van belang is vooral dat ook China deelneemt, aangezien waarnemers geloven dat China behoorlijk wat invloed heeft in het Kremlin. Rusland zelf is niet uitgenodigd.