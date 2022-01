Alerte ijshockeyfan ontdekt kwaadaardige moedervlek bij coach tegenpartij: ‘Ze heeft een leven gered’

Vancouver Canucks-manager Brian Hamilton schrok toen hij naar de fan van de tegenpartij achter het dikke plexiglas keek. De NHL-ijshockeywedstrijd tegen Seattle Kraken was in volle gang, maar Nadia Popovici hield haar mobieltje tegen het raam aangedrukt. ‘De moedervlek in je nek is mogelijk kwaadaardig. Ga alsjeblieft naar een dokter’, las Hamilton in grote letters.

Dat was op 23 oktober. De vrouw bleek gelijk te hebben. Iets wat Hamilton, bij de Vancouver Canucks een van de verantwoordelijken voor al het materiaal van de ijshockeyploeg die uitkomt op het hoogste Noord-Amerikaanse niveau, dan nog niet wist. ,,Ik schrok wel’’, zegt hij in lokale media, ,,maar ik haalde ook mijn schouders op en ging door met mijn werk.’’ De wedstrijd was immers nog gaande. Er was gejoel en er klonk het gekras van schaatsen. Het was spannend.

De 22-jarige Nadia is al langer fan van de Kraken. In oktober heeft ze mooie stoeltjes bemachtigd, vlak achter de bank van de tegenpartij en vlakbij het ijs. Canucks-coaches en -spelers lopen voortdurend door haar beeld. Hamilton ook, steeds in de weer met bidons, handschoenen en ijshockeysticks van zijn spelers. De jonge vrouw heeft net een diploma gehaald en is van plan geneeskunde te gaan studeren. Ze heeft al veel vrijwilligerswerk gedaan in ziekenhuizen, waaronder op een oncologieafdeling.

‘Wow, een schoolvoorbeeld’

Nadia kijkt naar de wedstrijd en later met steeds grotere aandacht naar de nek van Hamilton. ,,Ik zag zijn moedervlek en dacht: Wow, dat is een schoolvoorbeeld van hoe een melanoom eruitziet’’, zegt ze. Ze wil Hamilton, die al bijna twintig jaar voor de Canucks werkzaam is, waarschuwen, maar hoe? De manager is druk aan het werk en er is ontzettend veel lawaai. Het lukt de vrouw niet zijn aandacht te trekken, tot ze de truc met haar telefoon bedenkt.

Hamilton is nog steeds verbaasd dat Nadia in alle drukte de moedervlek in zijn nek al wist te ontdekken. Hij wist zelf geeneens van het bestaan af. ,,Dat is ongelooflijk. De vlek was niet zo groot. Ik had een jas aan. Ik draag een radio op mijn rug met allerlei draden, die ook het zicht belemmeren.’’

Terug in Vancouver liet Hamilton de moedervlek onderzoeken. Het bleek een melanoom te zijn. Hij liet het weghalen en de huid eromheen bleek gelukkig schoon. Artsen vertelden de manager dat de moedervlek binnen een paar jaar levensbedreigend had kunnen worden. ,,Het was gelukkig nog oppervlakkig, omdat ik er snel bij was geweest’’, zegt hij. Hamilton was opgelucht. Tegelijkertijd voelde hij zich schuldig, omdat hij Nadia tijdens de wedstrijd niet de aandacht had kunnen geven die ze duidelijk verdiende. ,,Ze moest het weten.’’

Volledig scherm Nadia Popovici poseert met de tekst die ze op haar mobieltje tikte. © AP

Virale brief

Hamilton schreef een brief die zijn ploeg op Twitter postte. ‘Ik zoek een vrouw. Jij veranderde mijn leven. Ik wil haar vinden om te zeggen: Ontzettend bedankt!’ De brief ging viraal en binnen een uur werd Nadia gevonden. Ze hoorde ervan nadat ze tijdens de jaarwisseling voor een hulplijn had gewerkt.

Op 2 januari speelden Seattle Kraken opnieuw tegen Vancouver Canucks. En hoewel de ploeg uit Vancouver met 5-2 won, was dat die avond niet het belangrijkste. Nadia ontmoette voor de wedstrijd de man wiens leven ze had gered. Ze spraken elkaar, Hamilton bedankte en omhelsde haar. ‘De belangrijkste overwinning van deze avond’, twitterde Canucks bij een foto van het tweetal.

,,Dat ik hem kon zien en met hem en zijn familie kon praten, was heel fijn’’, zegt Nadia. ,,Moet je je voorstellen dat je aan het werk bent en dat iemand je aankijkt en zegt: ‘Hey, misschien moet je naar een dokter gaan’. Nu kon ik van hem horen hoe hij dat ervaren had.’’

Ze kreeg een staande ovatie van het publiek halverwege de eerste periode in de wedstrijd. Beide ijshockeyclubs doneerden samen 10.000 dollar om haar te helpen bij haar geneeskundestudie. En Hamilton: ,,Ik snap dat ik onderdeel ben van dit verhaal, maar zij moest weten dat zíj het verhaal is. Zij heeft dit gedaan. Zij heeft een leven gered.’’

