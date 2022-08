Aleksandr Doegin, brein achter inval Oekraïne, wisselt van auto maar ziet daardoor eigen dochter sterven

Update/met videoDe dochter van de invloedrijke Kremlin-ideoloog Aleksandr Doegin is in Rusland om het leven gekomen bij een bomaanslag op de auto van haar vader waarin ze reed. Dat bevestigen Russische onderzoekers. Doegin, die mogelijk het doelwit was van de aanslag, ontsnapte aan de dood omdat hij op het laatste moment in een andere auto stapte. Hij zag de moordaanslag voor zijn ogen gebeuren.

De Toyota Land Cruiser Prado waarin de 30-jarige Daria Doegina (Platonova) zat, ontplofte op een snelweg bij een plaatsje ten zuidwesten van Moskou. Ze was op de terugweg van een folklorefestival in het Poesjkinmuseum, het grootste museum voor Europese kunst in de hoofdstad. Dat had ze samen met haar vader Aleksandr Doegin bezocht.

Volgens Russische media zouden vader en dochter eigenlijk samen in de auto terugrijden, maar Doegin besloot op het laatste moment om een andere auto te pakken. Een vertrouweling van de familie bevestigt tegen staatspersbureau Tass dat de ontplofte auto waarin Doegina zat van haar vader was. ,,,Zij reed er vandaag mee, terwijl Aleksandr op een andere manier terugkeerde. Hijzelf of beiden waren het doelwit.’’

Volledig scherm Aleksandr Doegin met zijn dochter Daria © RT

Doegin zou op het laatste moment in een andere auto zijn gestapt. Hij was wel getuige van de dood van zijn dochter. Kort na de aanslag stond hij met de handen verslagen op zijn gezicht tussen de brokstukken bij het brandende autowrak, zo blijkt uit beelden op sociale media. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. De precieze omstandigheden van de explosie worden nog onderzocht. De onderzoekers houden volgens persbureau Reuters alle scenario’s open.

‘Terroristen van Oekraïne’

Separatistenleider Denis Poesjilin van de zelfverklaarde pro-Russische Volksrepubliek Donetsk, in het oosten van Oekraïne, zegt dat ‘terroristen van het Oekraïense regime’ betrokken zijn bij het incident. Hun doelwit was volgens hem de vader, meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

Volledig scherm Aleksandr Doegin op archiefbeeld. © Belga

Raspoetin

Aleksandr Doegin is een bekend figuur binnen het Kremlin. De ultraconservatieve politiek filosoof en Russisch nationalist wordt beschouwd als het brein achter de Russische inval in Oekraïne. Zijn bijnaam is Raspoetin wegens zijn invloed op president Vladimir Poetin. Hij is een groot aanhanger van het Euraziatische gedachtegoed. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat Moskou, Berlijn en Parijs een natuurlijke geopolitieke as vormen. Hij vindt dat Oekraïne en Wit-Rusland gewoon deel uitmaken van Rusland.

Dochter Daria (1992), afgestudeerd in filosofie aan de staatsuniversiteit van Moskou, was journalist, politiek waarnemer van de Internationale Euraziatische Beweging en deskundige in internationale betrekkingen. Ze hield zich bezig met de analyse van de Europese politiek en de geopolitiek.

Volgens het nieuwsblog Visegrad 24 voedde ‘Poetinfluisteraar’ Doegin zijn dochter uit zijn tweede huwelijk naar zijn evenbeeld op tot een ‘mystieke neofascist’. Daria steunde openlijk de inval in Oekraïne. Ze belandde dit jaar op de sanctielijst van de Amerikaanse en Britse autoriteiten omdat ze op internet desinformatie zou verspreiden over de oorlog.

Overwinningsselfies

Daria Doegina kwam nooit in opstand tegen haar vaders haatdragende ideologie. Integendeel, ze noemde Oekraïners de afgelopen maanden ‘untermenschen’, een nazistische aanduiding voor inferieure mensen. Ook zou ze gezegd hebben dat Oekraïne veroverd moest worden en zou ze onlangs naar de maandenlang door de Russen belegerde Azov-staalfabriek in Marioepol gereisd zijn, om daar ‘overwinningsselfies’ te nemen.

In mei beschreef ze de oorlog in een interview als een ‘botsing van globalistische en Euraziatische beschavingen’. Ze zei daarin trots te zijn dat zij en haar vader door het Westen waren gesanctioneerd. ,,De unanieme steun van het Westen aan Oekraïne in 2022, de levering van wapens op een ondenkbare schaal, het klinkt allemaal als een lijdensweg‘’, zei Doegina.

,,Voor mij is het belangrijkste pijnpunt dat Europa bezweken is onder de invloed van de globalistische propaganda en in plaats van neutraal te blijven, de kant van de oorlog gekozen heeft. In veel opzichten was dit zeker het plan van de Verenigde Staten, die het hele conflict zo systematisch en onophoudelijk hadden uitgelokt door wapens in Oekraïne te pompen.‘’