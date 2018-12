Albanië stuurt Iraanse ambassadeur weg

Video Chaos in Brits parlement: collega lijkt May ‘stomme vrouw’ te noemen

19 december In het Britse parlement is vanmiddag chaos ontstaan nadat Labour-leider Jeremy Corbyn premier Theresa May een ‘stomme vrouw’ leek te hebben genoemd. Zelf houdt hij vol dat hij ‘stomme mensen’ zei, verwijzend naar meerdere collega’s. Maar professionele liplezers betwijfelen dat, schrijft The Guardian.