Al 27 doden bij hevige overstromingen in Turkije

Nederland­se (19) doet aangifte van verkrach­ting in Griekse feeststad Chersonis­sos

11 augustus Een jonge Nederlandse vrouw (19) heeft afgelopen weekend aangifte gedaan van verkrachting tijdens haar vakantie op het Griekse eiland Kreta. Bij een vriendin (21) zou een poging tot verkrachting zijn gedaan. De Griekse politie heeft vier jonge Duitse mannen opgepakt en in de cel gezet. Zij moeten zich morgen voor de tweede keer verantwoorden voor de rechter, bevestigt een woordvoerder van de lokale politie aan deze site. Het onderzoek is in volle gang, voegt hij nog daar aan toe.