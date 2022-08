Al 10.000 evacuaties wegens ‘monsterlijke’ bosbrand in Frankrijk

Geen enkele burger is bij de brand gewond geraakt en de autoriteiten hameren erop dat ‘het redden van mensenlevens de prioriteit heeft’. Wel liepen bij de bestrijding van de brand verschillende brandweerlieden verwondingen op. Een is er ernstig aan toe, ‘met brandwonden op de benen en in het gezicht’. Zeventien huizen en twee brandweerwagens zijn in vlammen opgegaan, schrijft Le Monde.



De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zei dat hij denkt dat de brand door criminelen is aangestoken. In juli woedde in het gebied ook een enorme bosbrand. Toen verbrandde 21.000 hectare bos en moesten bijna 37.000 mensen worden geëvacueerd.



Door de bosbrand is sinds woensdag ook de snelweg A63 afgesloten, een belangrijke autoroute van Bordeaux naar de Spaanse grens bij Hendaye.