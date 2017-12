Akkoord over voorwaarden Brexit

Volgens Juncker blijven er nog steeds bergen werk. ,,Dit is niet het definitieve scheidingsakkoord.'' Juncker zei ook nog dat hij altijd ‘triest’ zal blijven over het Britse vertrek, ,,maar we moeten nu verder. Laten we van het Verenigd Koninkrijk een goede vriend en bondgenoot maken.''



De Britse premier May noemt de overeenkomst een 'duidelijke verbetering' op de tekst waar maandag over werd onderhandeld. Het is volgens haar gemaakt met 'de beste bedoelingen voor het hele Verenigd Koninkrijk'.



,,Het was geven en nemen”, verklaart May, ,,maar we kunnen nu gesprekken openen over handel en veiligheidssamenwerking en over een ambitieus toekomstig partnerschap.'' Van die handelsgesprekken, zei ze, hangen ‘miljoenen banen’ af.



May zei vertrouwen te hebben dat ook de Europese leiders, die elkaar komende donderdag in Brussel treffen, akkoord gaan met uitbreiding van de onderhandelingen. May gaat over enkele minuten naar Europees president Tusk om met hem verder te praten over de top van eind volgende week.