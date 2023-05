Akkoord Biden en Republikeinen over verhoging schuldenplafond

Biden en McCarthy hadden eerder zaterdagavond (lokale tijd) een telefoongesprek van negentig minuten om de deal te bespreken. ,,Ik kom net van de telefoon met de president. Nadat hij maandenlang tijd verspilde en weigerde te onderhandelen, zijn we tot een principeakkoord gekomen dat het Amerikaanse volk waardig is’’, twitterde McCarthy.

De exacte details over wat er is overeengekomen zijn nog niet bekend. Maar bronnen melden dat het schuldenplafond voor twee jaar wordt verhoogd. Zondag hebben de twee opnieuw overleg over de verdere uitwerking van de deal, waarna het akkoord aanstaande woensdag voor stemming zal worden voorgelegd aan het Congres, zo heeft McCarthy laten weten. ,,We hebben vanavond nog werk te doen om het schrijven ervan af te ronden’’, zei McCarthy tegen verslaggevers.

Biden heeft het Congres opgeroepen om snel tot ondertekening van het akkoord over te gaan. ,,De overeenkomst is een compromis, wat betekent dat niet iedereen krijgt wat hij wil. Maar dat is de verantwoordelijkheid van regeren. En deze overeenkomst is goed nieuws voor het Amerikaanse volk, omdat het een catastrofale wanbetaling voorkomt die zou hebben geleid tot een economische recessie, lege pensioenrekeningen en het verlies van miljoenen banen.’’

Deadline

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen liet vrijdag weten dat de Verenigde Staten op 5 juni zonder geld zouden komen zitten als de Republikeinen en de Democraten niet tot een akkoord zouden komen. Als het niet tijdig zou lukken om overeenstemming te bereiken, kan dat wereldwijd voor grote financiële onrust zorgen. Een groot deel van de Amerikaanse overheid komt dan mogelijk ook stil te liggen.

Het verhogen van het schuldenplafond is doorgaans een routineklus in de VS, maar door de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten wordt het steeds moeilijker. Eerder deze week leek er wel voortgang te zitten in het overleg tussen beide partijen, maar op enkele belangrijke punten verschilden ze nog steeds met elkaar van mening.