Agenten die Tamir Rice (12) doodschoten vanwege speelgoedpistool gaan definitief vrijuit

Tamir Rice was in november 2014 in een park aan het spelen met een luchtdrukpistool. Een voorbijganger merkte dat op en waarschuwde de politie, maar zei er wel bij dat het mogelijk niet om een echt wapen ging. Agenten werden naar de plek gestuurd waar Rice speelde en één van hen loste onmiddellijk schoten in de richting van de jongen. Hij bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.