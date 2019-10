Agent schiet vrouw (28) dood in haar eigen woning na melding over inbraak

De agent kwam na een melding het huis van de vrouw inspecteren. De 62-jarige lokale bewoner James Smith belde om half drie 's nachts de politie omdat hij had gezien dat de voordeur van zijn buurvrouw open was en haar lampen nog aan stonden. De man dacht dat een inbreker haar huis was binnengedrongen.



Maar die ‘inbreker’ bleek Atatiana Koquice Jefferson te zijn, de 28-jarige bewoonster van het huis. Op camerabeelden is te zien hoe de agent rondsluipt in de achtertuin van Jefferson, terwijl hij met een zaklamp naar binnen schijnt. Door het raam van de slaapkamer ziet de agent Jefferson lopen. Hij roept ‘handen omhoog, laat me je handen zien!’, waarna hij vrijwel direct het vuur opent en de vrouw doodt.



De 62-jarige buurman van Jefferson voelt zich naar eigen zeggen verschrikkelijk schuldig over het incident. ,,Ik ben er kapot van. Ik ben boos, verdrietig en voel me deels verantwoordelijk voor haar dood. Als ik de politie niet had gebeld, dan was dit nooit gebeurd en leefde Atatiana nog’’, zei de aangeslagen buurman tegen de krant Forth Worth Star-Telegram.



Vorig jaar schoot een agente nog een zwarte man in zijn eigen woning dood, ook in de staat Texas. De vrouw dacht haar éigen woning binnen te gaan, zag de man aan voor een indringer en opende het vuur.