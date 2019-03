Agent redt teddybeer na alarmmelding autistische Ryan (12)

De 12-jarige Ryan Paul was aan het spelen in zijn kamer toen hij zijn geliefde beer niet meer kon vinden. In plaats van zijn ouders om hulp vragen, belde de autistische jongen alarmnummer 911. ,,Mijn teddybeer is gevallen. Ik moet hem redden’’, zei hij tegen de meldkamer. Daarna hing hij op, schrijven lokale media. De politie belde voor de zekerheid terug en kreeg vader Robert aan de lijn. Die had al snel door dat zijn zoon een overbodige melding had gedaan en legde uit dat er geen sprake was van een noodgeval.