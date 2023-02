‘Agent maakte en deelde foto van mishandelde Tyre Nichols’

OORLOG LIVE | Oekraïne: Dodelijk­ste etmaal voor Russische troepen tot nu toe, Kamerleden bezoeken Kiev

Het Oekraïense leger zegt dinsdag in de afgelopen 24 uur 1030 Russische militairen te hebben gedood. Volgens de Oekraïense autoriteiten was dit het dodelijkste etmaal voor de Russische troepen tot nu toe. In totaal zou Oekraïne nu 133.190 Russen hebben omgebracht. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.

7 februari