Agent in zaak-George Floyd betaalt 6 ton en komt vrij: ‘Hij deed er alles aan hem te redden’

Eén van de vier ontslagen politieagenten die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van George Floyd, is gisteren vrijgelaten uit de gevangenis. Dat gebeurde nadat hij een borgsom van 750.000 dollar (ongeveer 660.000 euro) betaalde. De man blijft nog wel verdachte in het onderzoek.

De 37-jarige Thomas Lane, een ex-barmedewerker die een strafblad heeft, liep gistermiddag rond 16.00 uur lokale tijd de gevangenis van Hennepin County uit, melden diverse Amerikaanse media. Hij moet zich op maandag 29 juni verantwoorden voor de rechtbank. Lane wordt, net als twee andere voormalige politieagenten, beschuldigd van medeplichtigheid aan Floyds dood. Dat kan hem een maximale gevangenisstraf van 40 jaar opleveren.

‘Minachting voor rechtvaardigheid’

De familie van de voormalig agent vroeg de afgelopen weken Amerikanen om hulp bij het betalen van de borgsom. Ze beweert dat Lane ‘alles heeft gedaan om het leven van George Floyd te redden’. De advocaat van de ontslagen agent bevestigt dat en stelt dat zijn cliënt meende dat hij op een correcte manier zijn werk deed. ,,De zaak tegen mijn cliënt is zwak. Lane is een man van mededogen, hij is geen gewelddadig persoon. Uiteindelijk was hij diegene die tot reanimatie overging”, zei hij tegen CNN.

Aanvankelijk was Lane's borgsom even hoog als die van Derek Chauvin, de agent die hoofdverantwoordelijk wordt gehouden voor de moord. ,,Dat is een totale minachting voor gelijke rechtvaardigheid en absoluut geen redelijke borgtocht voor iemand die er alles aan heeft gedaan om het leven van Floyd te redden”, stelt de familie op de inzamelingswebsite. Later besloot de rechtbank de borgsom met een kwart miloen te verlagen.

Pas vier dagen agent

Lane en de twee andere agenten wezen in hun eerste rechtbankzitting vooral beschuldigend naar Chauvin, de meest ervaren van de betrokken politiemannen. Hij was al negentien jaar agent en trainde beginnelingen. ,,Wat kan mijn cliënt anders dan volgen wat de trainingsagent zegt?”, vond de advocaat van Thomas Lane, een beginner die aan zijn vierde dag als voltijds agent was begonnen toen hij bij de arrestatie van Floyd betrokken raakte. Ook Alexander Kueng, een tweede betrokkene, was pas een paar dagen fulltime agent.



Ex-agent Chauvin, die tijdens de fatale arrestatie van George Floyd minutenlang met zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan drukte, moet een borgsom van 1,25 miljoen dollar (zo’n 1,1 miljoen euro) betalen om vrij te komen uit voorarrest. Derek Chauvin werd eerst nog verdacht van doodslag, maar aanklagers stellen nu dat hij schuldig is aan moord.



Mocht de borgsom worden betaald dan mag Chauvin onder meer de staat Minnesota niet verlaten, geen contact opnemen met de familie van Floyd en moet hij zijn vuurwapens inleveren.

Volledig scherm Screenshot Thomas Lane Website © Family

