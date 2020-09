Afval laten slingeren? Dit nationale park in Thailand stuurt bezoekers hun eigen troep na

Op de kampeerplaats was zo veel rotzooi achtergelaten, dat medewerkers van het park de opdracht kregen van de minister om het afval in te pakken en terug te sturen naar de vervuilers. Hun namen en adressen konden eenvoudig worden achterhaald, omdat de bezoekers die hadden doorgegeven bij de reservering van een bezoek aan het nationale park.

En daar blijft het niet bij. Volgens minister Varawut Silpa-archa kunnen de vervuilers mogelijk ook nog een boete verwachten omdat ze de parkregels hebben overtreden. ,,De autoriteiten hebben de bezoekers alles gegeven wat ze maar konden wensen. Ze hoefden hier alleen maar te komen en te genieten van de mooie natuur. We hadden nooit gedacht dat ze zo veel afval zouden achterlaten”, aldus de minister tegen de Thaise nieuwswebsite The Thaiger .

Prullenbakken

Volgens het park waren er voldoende plekken om troep weg te gooien. ,,We vragen elke toerist vriendelijk om rommel in de daarvoor bestemde bakken te gooien, want afval kan dodelijk zijn voor dieren die op zoek zijn naar eten. In dit geval hebben we het afval doelbewust in een doos verzameld en als souvenir naar de huizen van de vervuilers gestuurd om ze een lesje te leren.”