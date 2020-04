Afrikanen ziedend vanwege Chinees coronaracisme

videoEen video van een Afrikaanse vrouw die wordt gediscrimineerd in China is zeer slecht gevallen in Afrika. Chinese diplomaten draaien overuren om de nieuwe rel te sussen.

Terwijl Chinese diplomaten dachten dat ze de boosheid in Afrika over de vermeende racistische behandeling van Afrikanen in China een beetje hadden getemperd, is er opnieuw woede ontstaan op de Afrikaanse sociale media. Deze keer draait het om een duidelijk racistische video die vrijdag op Twitter is geplaatst.



Het 38 seconden durende filmpje is sindsdien viraal gegaan. Te zien en te horen is hoe twee Chinese functionarissen in een winkelcentrum iedereen doorlaten, behalve een Afrikaanse vrouw. De oorspronkelijk op TikTok geplaatste video had als bijschrift: ‘Dit is de behandeling die zwarte mensen nu in China krijgen, ze mogen het winkelcentrum niet binnenkomen.’

Volledig scherm Afrikanen op straat in het zogeheten 'Little Africa' district in de Chinese stad Guangzhou. (archieffoto, 2018). © AFP

Het sentiment op Afrikaanse sociale media is dat de video bevestigt waar velen op het continent zich al eerder boos over maakten. Door het coronavirus zou de discriminatie van Afrikanen in China pijnlijk duidelijk zijn geworden. Eerder was er grote verontwaardiging over gebeurtenissen in de Zuid-Chinese stad Guangzhou, waar Afrikanen met geweld uit hun huizen zouden zijn verdreven en in sommige gevallen in quarantaine werden gedwongen of verplicht getest op COVID-19. Daarbij zouden Afrikanen ook zijn geweigerd in Chinese hotels en zijn hun paspoorten in beslag genomen.

Ook de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die tevens fungeert als voorzitter van de Afrikaanse Unie, reageerde boos en eiste een onderzoek. ,,Als Afrikanen zijn we geschokt door de berichten over slechte behandeling van Afrikaanse burgers die in China wonen. We roepen China op om alle Afrikanen met waardigheid en gelijkheid te behandelen, net als andere inwoners van China.”

Onderzoek

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder deze week dat het de bezorgdheid van Afrikaanse landen had gehoord en dat de gemelde gevallen absoluut zouden worden onderzocht door de autoriteiten in de provincie Guangdong.

,,China en Afrika zijn altijd goede vrienden, goede partners en goede broeders geweest”, aldus regeringswoordvoerder Zhao Lijian. Tijdens de epidemie had China veel steun gevoeld van Afrika. Andersom bieden de Chinese regering en de Chinese bevolking nu snel hulp aan Afrika nu het continent zelf coronaproblemen heeft, zo benadrukte hij. ,,China’s vriendelijke beleid ten aanzien van Afrika zal nooit veranderen, onze vriendschap met Afrikaanse landen is hecht en we zullen onze Afrikaanse broeders nooit discrimineren.” Hij voegde toe dat van de 3000 Afrikaanse studenten in de provincie Hubei er slechts één besmet was geraakt, maar deze student snel en goed werd behandeld.

Dat alles heeft de boosheid in Afrika niet weggenomen, zeker niet na de laatste video. Afrikaanse Ambassadeurs in Peking schreven vorige week een open brief waarin ze hun zorgen uitten over de ‘stigmatisering van Afrikaanse mensen’.

Alleen ‘s nachts

Steven, een in Guangzhou woonachtige Nigeriaan die zijn achternaam niet wil geven, zegt in een gesprek met een krant uit Hongkong: ,,Ik ga alleen’ s nachts uit, want als ik ‘s middags ga, kunnen mensen me zien. Zoals je weet, is er die vijandigheid in hun ogen.”

De kwestie is belangrijk vanwege de grote economische belangen van China in Afrika, waar belangrijke grondstoffen worden gedolven. Daarnaast zijn er duizenden Chinese bedrijven met hun werknemers in Afrika gevestigd. Er worden om die reden jaarlijks miljarden dollars geïnvesteerd om de relatie tussen China en veel Afrikaanse landen te verbeteren.

Volledig scherm Chinese maskers en coronatest arriveren in Ethiopië. © AP

Zhang Tingzhi, een in Peking gevestigde deskundige op het gebied van de betrekkingen tussen China en Afrika, vond het een storm in een glas water en denkt dat vooroordelen niet ongewoon zijn in tijden van stress en spanning. ,,In China hebben we, onder alle druk van de virusbeheersingsmaatregelen, Chinese mensen onbeleefd zien optreden tegen andere Chinezen van buiten hun woonplaats. Mensen uit Wuhan zijn elders in het land lastigvallen. Dat is iets tussen mensen, dat hoeft geen internationale kwestie te worden.”

Onlangs was er ook grote boosheid in Afrika over een fragment op de Franse televisie waarin twee dokters de suggestie doen om in Afrika te experimenteren met anti-coronavaccins. Dat wekte onder anderen de woede van prominenten uit de Afrikaanse voetbalwereld.