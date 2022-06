Afrikanen vragen Poetin graan door te laten en Russische raketten vol Westerse componenten

Dit gebeurde er vannachtOp de honderdste dag van de oorlog in Oekraïne staan Russische troepen op het punt de oostelijke stad Severodonetsk helemaal in te nemen, in het zuiden van het land, rond de stad Cherson, heroveren de Oekraïners weer terrein.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg voorziet daarom een uitputtingsoorlog in Oekraïne. ,,We moeten voorbereid zijn op de lange termijn. Want wat we zien is dat deze oorlog nu een uitputtingsoorlog is geworden.” Russische troepen beheersen momenteel ongeveer twintig procent van het Oekraïense grondgebied, of bijna 125.000 km2, zo erkende de Oekraïense president Volodimir Zelenski gisteravond in zijn videotoespraak.

Vóór de invasie hadden Russische of pro-Russische troepen 43.000 vierkante kilometer Oekraïense grond in hun greep - met de annexatie van de Krim en de verovering van een derde van Donbas in 2014. In honderd dagen oorlog zijn ze met name in het oosten en zuiden opgeschoten. Rusland beheerst nu een strategische kustcorridor beheersen die Oost-Rusland met de Krim verbindt.

Na het mislukken van het bliksemoffensief in februari, om de regering van Kiev ten val te brengen, concentreren de Russische troepen zich op de verovering van Donbas, waar zich nu dus een uitputtingsslag afspeelt.Zelenski dankte gisteren zijn Amerikaanse collega Joe Biden voor diens besluit toch raketsystemen voor de middellange afstand te sturen. Boris Johnson deed hetzelfde namens Groot-Brittannië. Zelenski sprak de verwachting uit dat ook andere bondgenoten met goed nieuws over wapenleveranties zouden komen. In zijn nachtelijke toespraak zei president Zelenski ook dat 50 buitenlandse ambassades hun werkzaamheden in Kiev volledig hebben hervat. “Dit is niet alleen in de praktijk erg belangrijk – voor het werk van diplomaten – maar ook op symbolisch niveau. Elke nieuwe ambassade die terugkeert naar onze hoofdstad is een bewijs van het geloof in onze overwinning.”

Afrika

Nu veel van ‘s werelds armste landen ernstig rekening houden met honger en hongersnood als gevolg van de oorlog het wegvallen van Oekraïens graanexpert heeft de leider van de Afrikaanse Unie vandaag een ontmoeting hebben met de Russische president Poetin. President Macky Sall van Senegal, de voorzitter van de Afrikaanse Unie, spreekt Poetin in de badplaats Sochi aan de Zwarte Zee. De hoop is dat de Poetin - die graan wil doorlaten op voorwaardAfrikae dat het Westen de sancties tegen Rusland opheft - enigszins tegemoet wil komen aan de oproep van Macky Sall nog veel groter leed te voorkomen. Rusland heeft veel vrienden in Afrika. Diverse Afrikaanse landen hebben in het conflict tussen Oekraïne en , Rusland al de zijde van Poetin gekozen en stemden bijvoorbeeld tegen sancties door de VN.

Volledig scherm President Macky Sall. © REUTERS

De belangen voor Afrika zijn enorm. Rusland en Oekraïne zijn goed voor meer dan 40 procent van de tarwe-import van Afrika. In landen als Rwanda, Tanzania en Senegal loopt dat op tot meer dan 60 procent, en in Egypte tot 80 procent. Benin en Somalië zijn voor 100 procent van hun tarwevoorraad afhankelijk van Rusland en Oekraïne.

Westerse componenten

Amerikaanse onderzoekers die vorige maand in Oekraïne Russische munitie en veroverd Russisch militair materieel uit elkaar hebben gehaald - waaronder geleidingssystemen voor geëxplodeerde raketten, zo meldt The New York Times - hebben vastgesteld dat bijna alles onderdelen bevatte afkomstig van bedrijven in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het gaat dan over onder meer microchips, printplaten, motoren en antennes. Door de Westerse boycot gaan steeds meer van deze componenten ontbreken en zal het voor Rusland moeilijk worden wapens en systemen te vervangen die verloren zijn gegaan in de oorlog.

Volledig scherm Een Russische, niet geëxplodeerde, BM-30 Smerch raket wordt verwijderd bij het stadje Borodianka, even noordoostelijk van de hoofdstad Kiev. © Getty Images

De Amerikaanse regering heeft gisteren de lijst van technologische bedrijven die niet meer aan Rusland mogen leveren verder aangescherpt, ook naar Belarus, de bondgenoot van Moskou. Volgens Amerikaanse experts zal het even duren voordat dat alles daadwerkelijk effect zal hebben op de slagkracht van de Russen maar de Amerikaanse minister van Handel, Gina Raimondo, zei dat de export van semi-conductors naar Rusland met 90 procent was afgenomen. ,,Dat werkt verlammend”, zei ze. Sommige waarnemers zien al dat Rusland soms opmerkelijk oud materieel inzet in Oekraïne.

Dolfijnen

De oorlog in Oekraïne maakt nog meer slachtoffers dan gedacht. Langs de Zwarte Zeekust worden de laatste weken grote aantallen dode dolfijnen gevonden. Ze spoelden aan op de kusten van Bulgarije, Roemenië, Turkije en Oekraïne. Recente studies uit Bulgarije, Turkije en Oekraïne hebben aangetoond dat de biodiversiteit in het oorlogsgebied steeds meer wordt bedreigd, onder meer door bommen die vallen in voedselgebieden aan de kust, olie van gezonken schepen en rivierafvoer die vervuild is door chemicaliën die in munitie worden gebruikt.

Volledig scherm Een in de Zwarte Zee veel voorkomende tuimelaar. © Yuri Smityuk/TASS

Uit wetenschappelijke gegevens zou blijken dat sinds het begin van de oorlog duizenden dolfijnen zijn gedood. Het toegenomen scheepsgeluid en het gebruik van krachtige sonarsystemen zou de dieren - die zelf geluid gebruiken om te navigeren - desoriënteren. . “Sommige dolfijnen hadden brandwonden door bom- of mijnexplosies en ze konden niet meer navigeren en konden natuurlijk niet naar voedsel zoeken”, aldus een Oekraïense onderzoeker.

