Afrikaanse varkenspest in België, ook Nederland alert

In de Belgische provincie Luxemburg is voor het eerst sinds 1985 Afrikaanse varkenspest uitgebroken. De ziekte is vastgesteld bij twee wilde everzwijnen. De ziekte is zeer besmettelijk voor varkens en everzwijnen, maar vormt geen gevaar voor de mens.

De besmetting werd vastgesteld bij twee wilde everzwijnen die dood waren aangetroffen in een bos in de gemeente Etalle, vlakbij de Franse en Luxemburgse grens. en het Groothertogdom Luxemburg.

Maatregelen

Er bestaat geen specifieke behandeling of vaccin tegen de Afrikaanse varkenspest. In het gebied worden maatregelen genomen om de verspreiding ervan tegen te gaan. Die hebben vooral betrekking op de jacht en op enkele varkensbedrijven in de omgeving.

Verspreid

De Afrikaanse varkenspest is al enkele jaren aanwezig in Oost-Europese landen. De laatste maanden heeft het virus zich meer naar het westen verspreid. De ziekte wordt gemakkelijk van het ene dier op het andere overgedragen door rechtstreeks contact, maar ook via voorwerpen (voertuig, laarzen, of kleding) of besmette etenswaren of etensresten die worden achtergelaten door de mens.

De laatste epidemie van Afrikaanse varkenspest in België was in 1985. Toen werden twaalf bedrijven besmet, 185 bedrijven geblokkeerd en meer dan 30.000 varkens vernietigd.

Nederland alert

Nederland is alert op de zeer besmettelijke virale ziekte. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. ,,Dit is een ernstige situatie voor België. Om het risico op Afrikaanse varkenspest in Nederland zo klein mogelijk te houden, houden we voortdurend de situatie in de gaten en bekijken we of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn. Hoewel de ziekte nu bij wilde zwijnen in een buurland is aangetroffen, lijkt er op dit moment geen direct verhoogd risico te zijn voor Nederland.''

,,Transporteurs die onder andere varkens vervoeren en uit landen komen waar Afrikaanse varkenspest bij varkensbedrijven heerst, moeten direct bij de grensovergang in Nederland extra gereinigd worden. Ook wordt de wilde zwijnenpopulatie in Nederland regelmatig gemonitord. Ik bespreek de ontstane situatie met de provincies om te bezien welke maatregelen nodig zijn'', zei de minister.