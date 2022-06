Afrika hoopt voorzichtig op Oekraïens en Russisch graan

Rusland, dat op 24 februari het buurland binnenviel, blokkeert Oekraïense havens aan de Zwarte Zee en verhindert daardoor de export van met name maïs en tarwe, waarmee vorig jaar 400 miljoen mensen werden gevoed. Het probleem wordt urgenter nu de volgende oogst binnenkort zal arriveren. De VN en Moskou zouden onderhandelen over het deels hervatten van de graanexport. Ook de Europese Unie werkt aan een plan dat ‘corridors van solidariteit’ is genoemd en dat er ook naar streeft voor het Oekraïense graan alsnog wegen te vinden naar met name Afrika. Zo zouden grensformaliteiten kunnen worden versimpeld voor transporten over land, met name tussen Oekraïne en Moldavië waarmee de EU een associatieovereenkomst heeft.