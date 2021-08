Afghaanse moeder bevalt aan boord van Amerikaanse evacuatievlucht

Dierentuin Antwerpen legt bezoekster ‘contact­ver­bod’ op: ‘Dat beest houdt van mij, en ik van hem’

20 augustus Een dierentuin in Antwerpen heeft een van haar vaste bezoekers in een brief gevraagd om het contact met chimpansee Chita te beperken. Adie betreurt het ‘contactverbod’. ,,Dat beest houdt van mij en ik van hem. Ik heb niets anders meer, waarom nemen ze me dat af?”