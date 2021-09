Afghaanse luchtvaartmaatschappij hervat vluchten, Mullah Baradar mogelijk leider nieuwe regering

De Afghaanse luchtvaartmaatschappij Ariana heeft aangekondigd vrijdag weer te vliegen in Afghanistan zelf. Ook zijn er weer vluchten met hulpgoederen en medicijnen onderweg naar Mazar-i-Sharif en Kandahar, meldt de VN.

Ariana is de oudste luchtvaartmaatschappij van het land en heeft voor zover bekend vijf vliegtuigen. Volgens de site van Ariana is er vrijdag een vlucht van Kaboel naar Kandahar. Afgaande op de site Flightradar24 is er vrijdagmorgen een vliegtuig uit Abu Dhabi in Kabul geland.

De VN heeft ondertussen bekendgemaakt dat er vanaf Islamabad (Pakistan) weer vluchten met hulpgoederen en medicijnen naar Afghanistan onderweg zijn, naar de luchthavens van Mazar-i-Sharif in het noorden en Kandahar in het zuidoosten. Recent vloog de VN al medische hulp naar Mazar-i-Sharif met een toestel van de Afghaanse onderneming Kam Air. Aan de heropening van het vliegveld van Kaboel wordt nog gewerkt. Daarvoor is technische hulp uit Qatar ingevlogen.

De burgerluchtvaart kwam vrijwel geheel stil te liggen na de inname op 15 augustus van de hoofdstad Kaboel door de taliban. Circa tien dagen geleden werden alle niet-militaire vluchten van of naar Kaboel door de Afghaanse luchtvaartautoriteiten stilgelegd.

Nieuwe regering

Inmiddels zijn de taliban bezig met het vormen van een nieuwe regering. Deze zou spoedig worden aangekondigd. Volgens tenminste drie bronnen in de taliban wordt Mullah Baradar, het politieke hoofd en mede-oprichter van de taliban, de leider van de nieuwe overheid in Afghanistan. Mullah Mohammad Yaqoob, zoon van de overleden taliban-stichter Mullah Omar, en Sher Mohammad Abbas Stanekzai zouden senior posities in de overheid krijgen.

Bij het presidentiële paleis in Kaboel hebben zich tientallen demonstranten verzameld. Zij willen dat de taliban vrouwenrechten respecteren en ook vrouwen opnemen in de nieuwe regering. Op één locatie hielden circa twaalf vrouwen geprinte vellen omhoog waarin opgeroepen werd tot een ‘heroïsch kabinet waar vrouwen onderdeel van uitmaken.” In een document dat actievoerders verspreiden wordt geëist dat vrouwen recht krijgen op onderwijs, sociale en politieke bijdragen aan de toekomst van het land, en algemene vrijheden waaronder vrijheid van meningsuiting.

Media

In afwachting van wat de taliban-heerschappij zal gaan brengen, heeft het populairste Afghaanse televisienetwerk uit eigen beweging Turkse soap-opera's en muziekprogramma's vervangen door programma's die afgestemd zijn op de taliban. Die hebben richtlijnen afgekondigd waarin staat dat de media de Islamitische wetten moeten volgen en dat zij het nationale belang niet mogen schaden. Onafhankelijke Afghaanse nieuwsstations houden evenwel vrouwelijke presentatoren in de lucht.

