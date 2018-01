'Advocaat van Trump betaalde zwijggeld aan pornoactrice'

In ruil voor het zwijggeld zou de actrice die beter bekend is onder haar shownaam Stormy Daniels niet uit de school klappen over haar seksdate met Trump. Dat onthult de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. De krant schrijft dat de twee in 2006 na een golftoernooi in Lake Tahoe seks hadden. Trump was toen net een jaar getrouwd met Melania.