Advocaat van Pakistaanse Asia Bibi mag tijdelijk in Nederland blijven

UpdateSaif-ul Malook, de Pakistaanse advocaat van Asia Bibi, kan voorlopig in Nederland blijven. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft hem aangeboden tijdelijk in ons land te blijven. Malook heeft nog niet gezegd of hij ingaat op de uitnodiging.

Blok gebruikt voor het aanbod het mensenrechtenprogramma Shelter City, waarbij mensenrechtenverdedigers tijdelijk in ons land op adem kunnen komen. Het gaat op een periode van maximaal een paar maanden. Het programma dekt geen beveiligingskosten. Het is geen asiel of verblijfsvergunning; daar gaat staatssecretaris Mark Harbers over.



Malook eiste gisteren al dat Nederland hem moest helpen en onderdak moet bieden. Hij wilde echter geen asiel aanvragen, wel wilde hij worden uitgenodigd om als vluchteling in Nederland te blijven. Malook vertrok hals over kop uit Pakistan omdat hij daar werd bedreigd. Hij stond de christelijke Asia Bibi bij, die een celstraf uitzat voor het beledigen van de profeet Mohammed.



,,Als Nederland als groot mensenrechtenland mij niet helpt en opneemt, dan ga ik liever terug naar Pakistan om vermoord te worden’’, stelde Malook eerder. ,,Ik wacht af wat de Nederlandse regering mij aanbiedt.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt hem nu de mogelijkheid binnen het zogenoemde Shelter City programma voor verdedigers van de mensenrechten die onder druk staan.

Dodencel

De Pakistaanse christen Asia Bibi werd gisteren vrijgelaten uit de gevangenis in Multan, in het oosten van Pakistan. Ze zat daar in een dodencel. Vanuit Multan is ze naar de hoofdstad Islamabad gevlogen, waar ze uit veiligheidsoverwegingen op dit moment wordt vastgehouden. Dit heeft een woordvoerder van het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau Reuters gezegd. Ook minister Blok heeft dat van de Pakistaanse autoriteiten te horen gekregen.



Gisteravond waren er geruchten dat Bibi onderweg zou zijn naar Nederland. Dat bleek niet waar. ,,Die geruchten helpen niet”, aldus Blok. Hij wilde niet zeggen of Nederland bereid is Bibi op te vangen. ,,Met andere Europese landen is het mijn inzet dat ze echt van haar vrijheid van kan genieten. Juist in het belang van haar veiligheid ga ik geen specifieke uitspraken doen.” Italië zou de katholieke Bibi op willen vangen.

Veilig

Malook, zelf moslim, is in zijn thuisland een vooraanstaand mensenrechtenadvocaat. Hij benadrukte niet weg te willen uit Pakistan. ,,Ik heb er een groot huis en ik verdiende er 1000 Amerikaanse dollar per dag. Maar het is niet veilig meer.’’ In Nederland zei hij zich wél heel veilig te voelen. ,,Dit is een goed land om te wonen.’’