Advocaat Julio Poch: Enige conclusie moet zijn dat hij wordt vrijgesproken

In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires begint vandaag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) de uitspraak van de Argentijnse rechtbank in de zaak omtrent de Argentijns-Nederlandse Julio Poch. Hij wordt ervan verdacht als piloot betrokken te zijn geweest bij de dodenvluchten die tussen 1976 en 1983 in het Zuid-Amerikaanse land werden uitgevoerd.