Advies na soa-explosie in Frankrijk: condooms mee voor vakantieliefde

Nederlanders die deze zomer hopen op een Franse vakantieliefde, kunnen maar beter oppassen. Het aantal gevallen van seksueel overdraagbare aandoeningen is in Frankrijk geëxplodeerd, met name in vakantiegebieden èn onder jongeren.

Nederlandse instanties roepen toeristen daarom op om voorzichtig te zijn. ‘Gebruik condooms’, is het algemene devies. ,,Ons advies is: wees op vakantie net zo verstandig als thuis’’, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie op de Franse cijfers. ,,De risico’s zijn hetzelfde in Frankrijk als in Nederland. Wij zeggen: vrij veilig’’, laat GGD GHOR Nederland weten.

In vier jaar tijd is het aantal gevallen van chlamydia en gonorroe meer dan verdrievoudigd in Frankrijk. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek dat de Franse overheid liet uitvoeren. Beide besmettelijke ziektes worden overgedragen tijdens seksueel contact. Ze kunnen leiden tot ontstekingen, bloedverlies, buikpijn en in het ergste geval onvruchtbaarheid en een ‘druiper’.

Toeristische gebieden

De meeste besmettingen hebben plaats in Parijs en in de Provence. Dat zijn precies de twee belangrijkste toeristische bestemmingen voor Nederlanders. En het zijn vooral jongeren die geslachtsziekten oplopen. Chlamydia komt bij Franse vrouwen in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar vier keer zo vaak voor als het landelijk gemiddelde.

Quote In veel landen zijn condooms moeilijk verkrijg­baar en niet altijd betrouw­baar. Neem ze bij voorkeur mee uit Nederland. Bewaar ze niet in de zon GGD

,,Het is goed dat dit onderwerp aandacht krijgt, want het heeft ook onze zorg’’, laat GGD GHOR Nederland weten. De organisatie adviseert expliciet om condooms te gebruiken bij seksueel contact. De GGD heeft een speciale ‘reisapp’ ontwikkeld met tips voor in het buitenland. ,,Laat je niet verleiden om seks te hebben zónder condoom’’, is daar te lezen. Ook is er speciale website over ‘seks op reis’. ,,In veel landen zijn condooms moeilijk verkrijgbaar en niet altijd betrouwbaar. Neem ze bij voorkeur mee uit Nederland. Bewaar ze niet in de zon.’’

Vakantieliefdes zijn misschien romantisch maar niet zonder gevaar, benadrukt de GGD. ,,De omstandigheden zijn anders, maar de risico’s zijn hetzelfde.’’

Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt: ,,Bereid je voor, als je op vakantie gaat. En als je op je bestemming bent: houd je hoofd erbij. Lees vooral goed de reisadviezen, zoals de GGD die opstelt.’’

De Franse overheid is een speciale voorlichtingscampagne gestart, met als titel ‘een condoom kan je leven redden’. Die campagne is vooral op jongeren gericht. ,,Die hebben meer wisselende contacten en gebruiken niet altijd een condoom. Daarom zijn er zoveel besmettingen bij jongeren onder de 25 jaar’’, aldus Florence Lot van Santé Publique France. ,,Maar de ziektes zijn extreem besmettelijk en kunnen grote gevolgen voor je gezondheid hebben.’’

Uit een recent onderzoek bleek dat 48 procent van de Franse studenten en 20 procent van de scholieren niet altijd een condoom gebruikt.

In Nederland bleek vorig jaar uit onderzoek dat 4 op de 10 jongeren geen condoom gebruiken bij een ‘one night stand’. Bij de ‘eerste keer seks’ gebruiken 3 op de 10 Nederlandse jongeren geen condoom.