Activist Wong (24) veroordeeld tot celstraf voor protest Hongkong

Democratieprotesten

Wong stond samen met de twee andere activisten terecht vanwege betrokkenheid bij de protesten van vorig jaar bij het hoofdbureau van politie tegen de regering in Hongkong. Kort voordat het proces begon, had Wong al aangekondigd schuld te bekennen.

Wong, die pas 17 jaar oud was toen hij het gezicht werd van de door studenten geleide protesten in 2014, hing een maximale gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd. De rechter matigde de straf van de drie activisten omdat ze schuld hadden bekend.

Vonnis

Rechter Wong Sze-lai las de uitspraak voor. ,,De beklaagden riepen demonstranten op om het hoofdkwartier te belegeren en schreeuwden leuzen tegen de politie”, aldus Sze-lai. ,,Onmiddellijke opsluiting is de enige geschikte optie”, voegde ze eraan toe. Chow barstte in tranen uit toen het vonnis werd voorgelezen. ,,De komende tijd zal zwaar zijn, maar we houden vol”, schreeuwde Wong terwijl hij werd weggeleid.