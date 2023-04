Actie tegen ultraorthodoxe Joden die afbeeldingen van vrouwen uit straatbeeld Israël bannen

Een opvallende actie tegen vrouwenhaat in Israël: in honderden abri's hangt het portret van de bekende Israëlische acteur Tsahi Halevi. Wie goed kijkt, ziet dat zijn afbeelding is opgebouwd uit honderden portretten van vrouwen. Afbeeldingen van deze vrouwen - ze waren bijvoorbeeld te zien in advertenties - zijn de afgelopen jaren aangevallen door ultraorthodoxe Joden.

Het bekladden van advertenties met vrouwen neemt toe in Israël, waar de uiterst rechtse en religieuze regering van premier Benjamin Netanyahu het voor het zeggen heeft. De gezichten van vrouwen worden uitgewist, bespoten, beplakt met stickers, bekrast en in extreme gevallen zelfs in brand gestoken. Deze acties worden volgens de maatschappelijke organisatie Israel Women's Network (IWN) uitgevoerd door ultraorthodoxe extremisten die de afbeelding van een vrouw in het openbaar beledigend vinden.

In opdracht van IWN en buitenreclame-exploitant JCDecaux bedacht een aantal reclamebureaus, waaronder het Amsterdamse Cloudfactory, een campagne tegen deze aanvallen. ,,Onder de noemer ‘Hidden Portraits’ hebben we een mozaïekportret van de acteur Tsahi Halevi gemaakt, dat bestaat uit beelden van honderden vrouwen die in de loop der jaren in advertenties zijn beklad. Op deze manier willen we vrouwen hun rechtmatige aanwezigheid in het straatbeeld teruggeven’’, zegt Sandeep Chawla, eigenaar van Cloudfactory. Zijn creatief directeur César García voegt toe: ,,We willen extremisten confronteren met het feit dat ze een mannenportret niet durven te bekladden. Maar wat doen ze als dat portret bestaat uit honderden vrouwenportretten? Door ze daarmee te confronteren, willen we de absurditeit van hun methodes blootleggen.’’

Op deze afbeelding is het portret van de acteur Tsahi Halevi te zien. De man is opgebouwd uit allemaal kleine foto's van vrouwen.

Vierhonderd abri's

Op vierhonderd abri-locaties in Israël, voornamelijk in Jeruzalem en Tel Aviv, is het bijzondere portret sinds afgelopen weekend te vinden. Chawla meldt dat er tot nu toe geen meldingen binnen zijn gekomen dat de posters zijn beklad. ,,Maar het besmeuren van advertenties met vrouwen in een hoofdrol gaat wel door. Ik kreeg vandaag een filmpje doorgestuurd van een bushokje in Tel Aviv waar het portret van Halevi niet is beschadigd. Een paar meter verder hangt de nieuwe advertentie van Calvin Klein, waarop een vrouw poseert. Die poster is wel aangevallen.’’

De campagne roept volgens Hadas Danieli Yellin, directeur van Israel Women's Network, nationale en lokale overheden op om meer te doen tegen de aanvallen. ,,Het uitwissen van vrouwen in advertenties vormt slechts een onderdeel van het uitsluiten van vrouwen uit de publieke sfeer in ons land. We zien dit als een bedreiging voor de verworvenheden op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid in Israël. We hebben een absurde situatie bereikt waarbij reclamebedrijven gedwongen worden geen foto’s meer van vrouwen te plaatsen. In de zeldzame gevallen dat deze vandalen door de politie werden betrapt, werden zij vrijwel onmiddellijk zonder aanklacht vrijgelaten, wat een aanfluiting is. Het aanvallen van vrouwelijke afbeeldingen is bij wet verboden’’, aldus Yellin.

Een poster tegen het bekladden van vrouwelijke gezichten in de openbare ruimte. De man, acteur Tsahi Halevi, is opgebouwd uit allemaal kleine foto's van vrouwen.

Een bekladde poster in Jerusalem. Op veel posters worden door extremisten de gezichten van vrouwen zwart gemaakt.

Op de agenda gezet

Het fenomeen kan volgens de initiatiefnemers alleen worden aangepakt als de kwestie bovenaan de prioriteitenlijst van de Israëlische politie en regering komt te staan. ,,De campagne heeft het onderwerp in elk geval op de agenda gezet; er is discussie over. Het mag niet zo zijn dat in een land als Israël geen vrouwelijke modellen meer zijn te zien. Of dat een meisje dat opgroeit in Jeruzalem nooit meer een afbeelding van een politica ziet die zich kandidaat stelt, of een succesvolle vrouwelijke atleet die een sportmerk promoot’’, vindt Chawla.

Haat tegen afbeelding zoenende mannen



Ook in Nederland is geweld tegen afbeeldingen op reclame-uitingen geen onbekend fenomeen. Zo moesten vijf jaar geleden tientallen abri's en billboards met posters van de nieuwe campagne van kledingmerk Suitsupply het ontgelden. In dit geval werden er geen foto's van vrouwen, maar juist van (homoseksuele) mannen aangevallen. Abri's werden met stenen ingegooid en de afbeeldingen van twee mannen werden beklad of met tape afgeplakt. De campagne bestond uit een afbeelding waarop twee mannen elkaar zoenen. Op een andere foto raakte een man in een pak een man in een zwembroek liefkozend aan. Suitsupply reageerde ontzet op de felle reacties en stelde dat het niet raar is dat het bedrijf ook intieme aantrekkingskracht tussen homoseksuele mannen uitlicht.

Zoenende mannen in de campagne van kledingmerk Suitsupply.