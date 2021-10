Acteur verpletterd door decorstuk op toneel Bolsjoj-theater in Moskou

In Breda geboren neef en vertrouwe­ling van Ridouan Taghi opgepakt door Marokkaan­se politie

7 oktober In Marokko is dinsdag Jaouad F. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord, waarbij de zoon van een hoge Marokkaanse rechter om het leven kwam. F. is een neef van Ridouan Taghi en wordt door opsporingsdiensten gezien als een vertrouweling van Taghi.