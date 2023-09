Acrobatische moordenaar ontsnapt ‘als een krab’ uit gevangenis VS, en dat is niet voor het eerst

met videoDe veroordeelde moordenaar Danelo Cavalcante (34) ontsnapte op 31 augustus uit de gevangenis van Chester County in Pennsylvania. Opvallend is dat hij dat op net dezelfde manier deed als een andere gedetineerde, die hem in mei al voorging. Beide gevangenen klommen horizontaal met handen en voeten naar boven tussen twee muren op 1,5 meter van elkaar. ,,Als een krab”, omschrijft waarnemend gevangenisdirecteur Howard Holland de klimtechniek.

Danelo Cavalcante haalde vorige week met zijn ontsnapping de pers in zijn geboorteland Brazilië. De zware crimineel is nog altijd op vrije voeten. Cavalcante werd vorige maand schuldig bevonden aan het doodsteken van zijn ex-vriendin Deborah Brandao (33) in april 2021 voor de ogen van haar twee kleine kinderen, een zoontje van drie en een dochtertje van zeven. Hij kreeg levenslang.

Nu er nieuwe beelden zijn opgedoken van zijn ontsnapping uit de gevangenis in Pennsylvania, is het duidelijk dat Cavalcante dezelfde techniek gebruikte als misdadiger Igor Bolte op 19 mei van dit jaar (zie video). Na de truc van Bolte enkele maanden geleden werd er weliswaar prikkeldraad aangebracht boven de bewuste gevangenismuren om de toegang tot de ontsnappingsroute via het dak te versperren.

Maar dat had duidelijk niet het gewenste effect, moest ook waarnemend gevangenisdirecteur Howard Holland toegeven. ,,We dachten dat onze beveiligingsmethode afdoende was, maar het tegendeel is gebleken. We zullen nu snel actie ondernemen om onze veiligheidsmaatregelen te verbeteren”.

Klopjacht

Cavalcante had bovendien meer geluk dan zijn voorganger. Igor Bolte werd al na vijf minuten opnieuw ingerekend, dankzij beelden van de videocamera’s die de ontsnapping hadden gefilmd. Maar volgens Holland miste ditmaal de cipier die op 31 augustus om 09.00 uur lokale tijd de beelden moest monitoren de geslaagde ontsnappingspoging van Cavalcante. Er loopt een onderzoek naar de man, die voorlopig op non-actief is gezet.

De politie houdt nog altijd een klopjacht op de ontsnapte crimineel. Er is ook een beloning van 20.000 dollar (18.650 euro) uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar Cavalcante.

Volledig scherm De politie is nog altijd op zoek naar de ontsnapte moordenaar Danelo Cavalcante. © AP / AP

Volledig scherm De ontsnapping van Danelo Cavalcante is gefilmd door bewakingscamera's van de gevangenis in Chester, Pennsylvania. © via REUTERS