‘Acht mensen per uur onwel’ tijdens dagenlange illegale rave in België, ziekenhuis schaalt op

In België is een illegale rave gaande die gezien de veiligheid volgens de politie niet kan worden gestopt. De hulpdiensten zijn wel zeer druk met de feestgangers, die volgens de gouverneur van de provincie Limburg ‘zeer veel drugs’ gebruiken. ,,Per uur worden ongeveer acht mensen naar het ziekenhuis afgevoerd.”

De rave begon vrijdagavond en was niet aangekondigd. Er kwamen aanvankelijk 5000 tot 6000 bezoekers op af, maar dat aantal is inmiddels verdubbeld. Lokale autoriteiten zitten al de hele middag samen om te bedenken hoe ze het feest veilig kunnen stoppen.

Te risicovol

Zeker tienduizend mensen zijn momenteel aanwezig op het militaire domein in Brustem bij Sint-Truiden, niet ver van de grens bij Maastricht. Door het grote aantal mensen en de grootte van het gebied is het te risicovol om de plek te ontruimen. ,,En omdat we in het verleden gezien hebben dat een harde aanpak leidt tot buitensporig geweld, kiezen we daar bewust niet voor”, zegt gouverneur Jos Lantmeeters.

Quote Door vermoeid­heid en het drugsge­bruik wordt verwacht dat het aantal interven­ties zal toenemen Noodplanning en Crisisbeheer Limburg

Intussen nemen de medische interventies op het terrein toe. Zes mensen zijn afgevoerd naar het Sint-Trudo Ziekenhuis. In alle gevallen gaat het om mensen die buiten bewustzijn waren of die een epileptische aanval hadden door een overdosis drugs. ,,Die problemen zijn niet te vergelijken met de opnames bij een plaatselijke fuif”, benadrukt Noodplanning en Crisisbeheer Limburg. ,,Door vermoeidheid en het drugsgebruik wordt verwacht dat het aantal interventies zal toenemen. Dat vormt niet alleen een risico voor de aanwezigen, maar we moeten er ook voor waken dat dit illegaal gebeuren niet zorgt voor een overbelasting van onze ziekenhuizen.”

De middelen van het noodnummer 112 en het Sint-Trudo Ziekenhuis zijn al opgeschaald. En ook nabijgelegen ziekenhuizen blijven stand-by voor een eventuele toename van opnames.

Begrip voor buren

,,De politie wil nu wel de druk verhogen en in overleg gaan op het terrein om mensen aan te zetten om vreedzaam te vertrekken”, aldus lokale autoriteiten. Die zeggen ‘alle begrip’ te hebben voor de frustraties van de omwonenden die kampen met geluidsoverlast en een onveilig gevoel. ,,Andere acties zullen steeds weloverwogen plaatsvinden en met en minimum aan risico op escalatie,” klinkt het.

Quote Uiteraard kan je gedrogeer­de mensen niet met de auto laten vertrekken, maar tegelijker­tijd kunnen we hen niet op het militair domein houden Gouverneur Jos Lantmeeters

Wanneer de mensen moeten vertrekken, is nog niet duidelijk. En ook hoe die uittocht precies in zijn werk zal gaan is voorlopig een raadsel. ,,Uiteraard kan je gedrogeerde mensen niet met de auto laten vertrekken, maar tegelijkertijd kunnen we hen niet op het militair domein houden”, zegt Lantmeeters. De politie controleert voertuigen rondom het feestterrein. Dat heeft al tot de intrekking van 21 rijbewijzen en een arrestatie geleid.