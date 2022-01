Acht jaar cel voor ex-baas Surinaamse Centrale Bank wegens corruptie

Woede en verbijste­ring om man (85) die uitgleed en urenlang dood op straat lag in Parijs

In Parijs en ver daarbuiten is met grote schok gereageerd op de dood van een 85-jarige man die urenlang 's nachts in de kou op straat lag. Voorbijgangers lieten de gevallen man volledig links liggen. Met de dood als gevolg.

29 januari