Abortuspil blijft beschikbaar in de VS, ondanks eerder verbod rechter

UPDATEHet Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een verbod op een veelgebruikte abortuspil geblokkeerd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie was naar het Hof gestapt na een recente uitspraak van een rechter in Texas , die de pil bijna helemaal in de ban wilde doen.

Justitie en de fabrikant van het middel mifepriston hadden een noodverzoek ingediend om in te grijpen na de uitspraak in Texas, die had betekend dat de distributie van de abortuspil op korte termijn zou zijn opgeschort. De pil zou in dat geval mogelijk maandenlang niet beschikbaar zijn geweest in afwachting van komende rechtszaken. Mifepriston wordt in combinatie met misoprostol gebruikt om een zwangerschap te beëindigen. Het middel wordt bij ruim de helft van alle abortussen in de Verenigde Staten gebruikt.

De door antiabortusgroepen aangespannen zaak is nu weer doorverwezen naar een lagere federale rechtbank in New Orleans, die zich vanaf 17 mei buigt over de kwestie. De groepen stellen dat medicijntoezichthouder FDA het middel mifepriston in 2000 illegaal heeft goedgekeurd. Als een van de partijen zich niet bij een volgende uitspraak neerlegt, kan de zaak weer bij het Hooggerechtshof belanden.

De Amerikaanse president Joe Biden prees de uitspraak van het Hooggerechtshof vrijdag. Hij zei daarbij: ,,Er zou niet meer op het spel kunnen staan voor vrouwen door het hele land. Ik blijf vechten tegen politiek gedreven aanvallen op de gezondheidszorg voor vrouwen.” Planned Parenthood, een gezondheidsorganisatie die onder meer veel abortusklinieken in de VS runt, liet op Twitter weten: ,,Dit is goed nieuws, maar toegang tot mifepriston had nooit op het spel mogen staan.”

De conservatieve opperrechters Clarence Thomas en Samuel Alito lieten vrijdag weten het niet eens te zijn met de uitspraak van het Hof. Sinds de regeringsperiode van Donald Trump wordt het Hooggerechtshof gedomineerd door conservatieve rechters en het hof schrapte afgelopen zomer het landelijke recht op abortus. In twaalf staten geldt nu een abortusverbod.