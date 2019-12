‘Abortusmoord’ in Diemen: ‘Hij wilde een dochter, maar God stuurde een zoon’

Het blijft voor zus Fabiana zó onvoorstelbaar onbegrijpelijk: waarom zou de verloofde van haar zus een kindje dat bijna geboren ging worden, willen aborteren, vermoorden? Acht maanden zwanger was Patricia, die Dennis van E. uit Diemen drie jaar geleden had leren kennen toen hij op vakantie was in het Grote Zuid-Amerikaanse land. Hij geldt als een intelligente man, die als financieel expert en pensioendeskundige geregeld in de media opdook, die het financieel zo goed had gedaan dat hij kon stoppen met werken.



De 32-jarige Patricia komt uit een arme familie uit Fortaleza, in de gevaarlijke wijk Jangurussu. Ze werkt als verkoopster en schoonmaakster en kreeg uit een eerdere relatie al twee zoons. De grote, gespierde, succesvolle Dennis van E. (48) komt als een geschenk uit de hemel in 2016. ,,Hij gedroeg zich hier als een heel goed mens, hij behandelde ons goed, hij zou het huis waar we wonen laten afbouwen. Hij is hier meerdere keren geweest, soms zelfs een paar maanden. We geloofden dat alles goed zou komen,” vertelt Fabiana, telefonisch.