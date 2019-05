Abortus-ban Alabama wekt woede: ‘Verdrietige dag voor vrouwen in Amerika’

De gouverneur van de Amerikaanse staat Alabama, Kay Ivey, zette vandaag haar handtekening onder een nieuwe wet die abortussen verbiedt, zelfs bij zwangerschappen na verkrachting of incest. Er klinken verontwaardigde reacties door heel de Verenigde Staten. „Dit is een verdrietige dag voor vrouwen in Alabama en de rest van het land.’’

De wet, die over zes maanden in moet gaan, maakt het uitvoeren van een abortus een strafbaar feit. Alleen als de gezondheid van de vrouw in het geding is, is een abortus toegestaan. Artsen die deze wet overtreden riskeren een gevangenisstraf tussen de 10 en 99 jaar.

Gouverneur Ivey, die bekend staat als een fel tegenstander van abortus, gaf tekst en uitleg bij haar handtekening onder de wet. „Voor de vele aanhangers van deze wet is dit een krachtige onderstreping van het diepe geloof van Alabama dat elk leven kostbaar en een heilige gift van God is.’’

Veel kritiek

De nieuwe wet kreeg in de afgelopen dagen echter ook van allerlei kanten kritiek. Zo gaf Linda Coleman-Madison, democraat in de senaat van Alabama, een boze reactie: „Dit laat de stem en waarde van vrouwen compleet buiten beschouwing. We hebben opnieuw vrouwen het zwijgen opgelegd rondom een zeer persoonlijk issue.’’ Televisie-evangelist Pat Robertson liet weten deze wet ‘extreem’ en ‘te vergaand’ te vinden.

Volledig scherm Democraat Linda Coleman-Madison. © REUTERS

En ook vanuit abortusklinieken komen bezorgde reacties. Dokter Yashica Robinson, die abortussen uitvoert, vertelt dat ze telefoontjes van angstige patiënten krijgt. „Dit is een verdrietige dag voor vrouwen in Alabama en de rest van het land. Het is alsof we drie stappen achteruit hebben gezet op het gebied van vrouwenrechten en het maken van beslissingen die het beste voor hen en hun families zijn.’’

Op social media is er een hashtag in het leven geroepen: #youknowme. Vrouwen over de hele wereld delen voornamelijk op Twitter hun ervaringen met abortus onder deze hashtag, met de bedoeling om het belang van toegankelijke, veilige en legale abortusbehandelingen te onderstrepen.

Naast de vele critici zijn er ook hoop aanhangers van het verbod op abortus. In Alabama zelf vond bijvoorbeeld 59 procent van de stemmers dat er in de grondwet van de staat een anti-abortusgeluid moest komen.

Strengere abortuswetten door heel Amerika