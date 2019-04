Abbas beëdigt nieuwe Palestijnse regering

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft een nieuwe regering beëdigd onder leiding van zijn naaste adviseur Mohammed Schtaje. Hij is de opvolger van premier Rami Hamdallah, die in januari ontslag nam.

Abbas heeft de nieuwe regering zaterdag ingezworen in Ramallah, op de Westelijke Jordaanoever. De econoom Schtaje heeft in het Verenigd Koninkrijk gestudeerd en leidde tot dusverre de Palestijnse Economische Raad voor Ontwikkeling en Wederopbouw (PECDAR). Vroeger was hij ook onderhandelaar bij de vredesbesprekingen met Israël. Schtaje wordt beschouwd als een voorstander van een tweestatenoplossing in het conflict met Israël.



De nieuwe regering telt geen vertegenwoordigers van de radicale islamitische Hamas, dat de baas is in de Gaza-strook. Het Centraal Comité van Fatah, dat resideert op de westelijke Jordaanoever, had in januari aanbevolen om een nieuwe regering te vormen uit de facties van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Hiermee werden officieel pogingen beëindigd om Fatah te verzoenen met Hamas.

Broederstrijd

Sinds 2006 zijn er geen parlementsverkiezingen meer geweest in de Palestijnse gebieden. In 2014 werd een nieuwe regering gevormd onder Hamdallah. In 2017 hadden Hamas en Abbas' Fatah ingestemd met een verzoening na meer dan een decennium van broederstrijd. Hamas stemde toe de controle over de Gazastrook op te geven. Dat plan is echter mislukt.

Bij de laatste parlementaire verkiezingen in 2006 won Hamas, die een jaar later met geweld de volledige controle over de Gazastrook kreeg. Israël, de EU en de VS bestempelen Hamas als een terroristische organisatie.