Aartsbisschop München dient ontslag in vanwege ‘falen’ Rooms-Katholieke Kerk in misbruikschandaal

Met het ontslag uit zijn ambt kan volgens Marx ‘een persoonlijk teken’ gegeven worden voor een nieuw begin, voor een nieuw ontwaken van de kerk. “Ik wil laten zien dat de focus niet ligt op de bediening, maar op de missie van het evangelie.”

“In wezen gaat het mij om het delen van de verantwoordelijkheid voor de catastrofe van seksueel misbruik door kerkelijke functionarissen in de afgelopen decennia”, schreef Marx op 21 mei aan de paus. De onderzoeken en rapporten van de afgelopen tien jaar toonden volgens de kardinaal consequent “veel persoonlijk falen en administratieve fouten” aan maar ook “institutioneel of systemisch falen”.

In zijn persoonlijke verklaring liet Marx weten de afgelopen maanden herhaaldelijk te hebben overwogen om ontslag te nemen. “Evenementen en discussies van de afgelopen weken spelen slechts een ondergeschikte rol.” Zijn verzoek om het ontslag te aanvaarden is een zeer persoonlijke beslissing. “Ik wil duidelijk maken: ik ben bereid om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen voor mijn eigen fouten, maar ook voor de kerk als instelling, die ik decennialang heb helpen vormgeven en vormgeven.”

De ‘recente discussies’ hebben in zijn ogen aangetoond dat “sommigen in de kerk dit element van medeverantwoordelijkheid en dus ook medeplichtigheid van de instelling niet willen erkennen en daarom tegen elke hervorming en vernieuwingsdialoog in verband met de misbruikcrisis zijn”.

Bisdom keulen

Daarmee lijkt de kardinaal onder andere te doelen op het misbruikschandaal in het bisdom Keulen. Dat verkeert als gevolg van de omvangrijke affaire in een vertrouwenscrisis. Paus Franciscus heeft een zogenoemd apostolische visitatie gelast in het grootste bisdom van Duitsland. Zo’n visitatie is het zwaarste onderzoek binnen de Rooms-Katholieke Kerk en vond eerder plaats binnen de Ierse Katholieke Kerk (2010) en onder de zusterkloosters in de Verenigde Staten (2008/2009).

Het onderzoek in Keulen wordt uitgevoerd door de bisschop van Rotterdam Hans van den Hende en de Zweedse kardinaal Anders Arborelius. Ze moeten zich in juni “ter plaatse een alomvattend beeld vormen van de complexe pastorale situatie in het aartsbisdom Keulen” luidt het in een verklaring van de diplomatieke vertegenwoordiging van het Vaticaan in de Duitse hoofdstad.